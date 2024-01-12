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Точилин: этот сезон РПЛ по интриге самый интересный и будет выделяться на фоне остальных

Точилин: этот сезон РПЛ по интриге самый интересный и будет выделяться на фоне остальных
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о Российской Премьер-Лиге. Специалист объяснил, почему ему интересно смотреть российский чемпионат.

«Российская Премьер-Лига очень интересна в независимости играет в ней Халк или Малком. Появляются новые герои, но я не в том возрасте, чтобы смотреть чемпионат ради какой-то фамилии. Мне интересен сам чемпионат, РПЛ — это своё, родное, а не что-то далёкое и чужое. Этот чемпионат по интриге самый интересный и будет выделяться на фоне остальных. Интрига будет до последнего тура, что вверху, что внизу. Команды будут бороться до последнего», — приводит слова Точилина Legalbet.

В настоящий момент времени Российская Премьер-Лига стоит на паузе. После первой части сезона на первом месте в турнирной таблице располагается «Краснодар». За 18 туров подопечные Владимира Ивича записали на свой счёт 38 очков. На втором месте пребывает петербургский «Зенит» – в активе сине-бело-голубых 36 очков.

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