Ловчев: Ахметов мне напоминает Клаудиньо

Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Есть мнение, что «Зенит» таким образом хочет насолить конкуренту, заставить его занервничать. Конечно, есть разговор про финансы.

Но я смотрю на ситуацию с игровой точки зрения. Ахметов — это хороший футболист, который, к сожалению, до сих пор не реализовал свой потенциал. Мне он напоминает Клаудиньо, который играет в том же «Зените» — техничный, умный. С дриблингом, с обострением. Я думаю, что Питер берёт его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время. Потому что при всей моей похвале, в «Краснодаре» он не был твёрдым игроком основного состава. И в ЦСКА не был. А парень уже не молод, уже 26 лет, в РПЛ он играет уже достаточно давно. Пора выходить на более высокий уровень и влияния на игру команды», — написал Ловчев в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.