Агент Барбоза: не стоит ждать от Пинту и Амарала существенных изменений в «Спартаке»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о назначениях руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту и спортивным директором Томаша Амарала в «Спартаке».

«В «Бенфике» есть очень много скаутов, которые работают в разных странах: в Европе, Азии, Бразилии. Не стоит ждать от Пинту и Амарала существенных изменений в «Спартаке». Если клуб сам по себе не сумеет усилить инфраструктуру, вряд ли два приглашённых специалиста смогут что-то изменить. Надо понимать, что должен быть специалист и по восточным странам. Думаю, их назначение в «Спартаке» только начало работы. Как я понимаю, они начинают новую работу в клубе, так что ожидать сразу хороших трансферов вряд ли стоит, но со временем, думаю, это будет», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.