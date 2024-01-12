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Саравия отказался от контракта с «Ростовом» из-за близких границ с Украиной

Саравия отказался от контракта с «Ростовом» из-за близких границ с Украиной
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Уругвайский полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия отказался от перехода в «Ростов» из-за политической обстановки. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что игрок был заинтересован в экономическом плане, но причиной отказа стала близость Ростова-на-Дону к границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что футболист мог подписать контракт с «Ростовом» на 4,5 года, а клуб заплатит за трансфер $ 2 млн.

Вторую половину 2023 года 23-летний Родриго Саравия провёл в аренде, выступая за аргентинский клуб «Химнасия Ла-Плата». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в € 1,3 млн.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.

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