Первый тренер Файзуллаева: хочется, чтобы на Кубке Азии Аббос привлёк внимание топ-команд

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, поделился ожиданиями от выступления узбекского полузащитника на Кубке Азии.

«Кубок Азии — очередной этап в карьере Аббоса. Хочется пожелать ему удачи, чтобы он достойно выступил за национальную сборную. Желаю удачи и хорошей, красивой и креативной игры.

Рад, что Файзуллаева отмечают среди других игроков на этом турнире. Конечно, очень хочется, чтобы своей классной игрой на Кубке Азии Аббос привлёк к себе внимание топ-команд. Желаю ему этого. Думаю, что его заметили, и хотелось бы, чтобы топ-клубы видели Файзуллаева в своих планах, рассматривали как потенциального игрока своих команд», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Кубок Азии стартует 12 января, закончится 10 февраля.