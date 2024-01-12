«Бавария» — «Хоффенхайм»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30
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В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Бавария» и «Хоффенхайм». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия - Бундеслига . 17-й тур
12 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата Германии в матче первого круга «Бавария» на выезде обыграла «Хоффенхайм» со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 16 матчей. «Хоффенхайм» находится на седьмой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (42).
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