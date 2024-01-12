Диетолог «Аль-Насра»: забота Роналду о своём теле — пример для всех игроков

Хосе Блеза, являющийся диетологом «Аль-Насра», рассказал об отношении к своему телу 38-летнего нападающего саудовского клуба Криштиану Роналду.

«Его забота о своём организме и его амбиции такие же, как когда ему было 16 лет. С точки зрения того, как футболист должен заботиться о своём теле, он является примером для всех остальных игроков.

У местных игроков не было такой спортивной школы, которая обучала бы их дисциплине. Но мы постепенно прививаем им это. Также подобное делают футболисты, как Криштиану, которые приезжают из Европы и соблюдают все правила, в частности, следят за питанием», — приводит слова Блезы Relevo.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 53 гола в 58 встречах за клуб и сборную.