Агкацев: в будущем Сперцян станет мировой звездой

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможном переезде своего одноклубника Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Эдик может справиться с конкуренцией в любом чемпионате и в любых условиях. У него огромнейший потенциал. В будущем Сперцян станет мировой звездой. Я вообще считаю, что многие футболисты «Краснодара» способны заиграть в топовых чемпионатах», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса». По слухам, туринская команда хотела бы подписать хавбека в летнее трансферное окно.

Напомним, Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее соглашение с клубом из Российской Премьер-Лиги рассчитано до июня 2026 года.