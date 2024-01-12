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Агкацев: в будущем Сперцян станет мировой звездой

Агкацев: в будущем Сперцян станет мировой звездой
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможном переезде своего одноклубника Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Эдик может справиться с конкуренцией в любом чемпионате и в любых условиях. У него огромнейший потенциал. В будущем Сперцян станет мировой звездой. Я вообще считаю, что многие футболисты «Краснодара» способны заиграть в топовых чемпионатах», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса». По слухам, туринская команда хотела бы подписать хавбека в летнее трансферное окно.

Напомним, Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее соглашение с клубом из Российской Премьер-Лиги рассчитано до июня 2026 года.

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