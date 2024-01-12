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Полузащитник «Зенита» Мостовой: для нас в новинку то, что мы идём вторыми в таблице

Полузащитник «Зенита» Мостовой: для нас в новинку то, что мы идём вторыми в таблице
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от второй части сезона. Российский футболист признался, что для петербургского клуба в новинку нахождение на втором месте перед возобновлением чемпионата страны.

«Ожидания хорошие, в Абу-Даби ни разу не были, Катар помним. Самое главное — хорошо подготовиться к сезону. Для нас в новинку то, что мы идём на втором месте. Также важно наработать связи с новыми ребятами, сделать так, чтобы все влились в коллектив и хорошо, уверенно начали сезон», – приводит слова Мостового официальный сайт сине-бело-голубых.

Отметим, что в последние годы петербургский «Зенит» доминирует в Российской Премьер-Лиге. В пяти предыдущих розыгрышах чемпионата страны подопечные Сергея Семака выигрывали золотые медали.

Напомним, в настоящий момент времени «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На счету подопечных Сергея Семака 36 очков. Отметим, что лидером является «Краснодар». В активе коллектива Владимира Ивича 38 очков.

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