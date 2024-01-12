В «Фейеноорде» отреагировали на экстренную посадку самолёта Гамбии с игроком своей команды

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал о состоянии полузащитника нидерландской команды и сборной Гамбии Янкубы Минте, после того, как самолёт гамбийской национальной команды совершил экстренное приземление, а некоторые из участников рейса потеряли сознание из-за нехватки кислорода.

«Я связался с ним, и мы оба были шокированы. Однако, если вы смотрите новости, то вам уже должно быть ясно, что ничего серьёзного не произошло. Но, пока об этом было неизвестно, казалось, что они не далеки от авиакатастрофы.

Но я общался Минте. Он говорит, что у него всё хорошо, и он готов сыграть первую игру», — приводит слова Слота официальный сайт «Фейеноорда».

Напомним, предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне. Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар на Кубок африканских наций.

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