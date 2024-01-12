Бубнов: Головин не потянет уровень «ПСЖ», уходить в другие французские команды смысла нет

Бывший футболист Александр Бубнов оценил перспективы российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин далеко не сразу адаптировался к новому чемпионату. Во Франции уровень футбола намного выше, чем в России. В первые годы его часто выпускали только на замену, да и травмы постоянно одолевали. При этом нельзя сказать, что он определял игру. Сейчас же Александр — ключевой игрок, ему даже капитанскую повязку доверяют. Он на пике формы, и не зря его включили в символическую сборную.

Головину не стоит переходить в более сильный клуб. Александр не потянет уровень того же «ПСЖ», уходить в другие французские команды смысла нет. Из ведущих чемпионатов Европы по стилю полузащитнику подходит только Испания, но и там нет топовых команд, в которых он бы однозначно заиграл. Такой игрок не должен сидеть на скамейке. Оптимальный вариант — дальше бороться за титулы в «Монако», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний Александр Головин провёл 15 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две результативные передачи. В 2023 году он принял участие в двух товарищеских матчах сборной России, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.