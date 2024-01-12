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«Он хочет всё больше и больше». Защитник «Сити» Аке — о менталитете Гвардиолы

«Он хочет всё больше и больше». Защитник «Сити» Аке — о менталитете Гвардиолы
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Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке отметил амбициозность главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Я не знаю, как он это делает. Можно было бы подумать, что он готов расслабиться, поскольку он выиграл уже всё, но он просто не позволяет себе сделать этого. Он хочет всё больше и больше. И сразу. И, конечно, если рядом с вами есть кто-то с подобным мышлением, то команда заражается им», — приводит слова Аке Mundo Deportivo.

Напомним, за последние шесть сезонов «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы пять раз становился чемпионом Англии. В минувшем сезоне помимо титула АПЛ, «горожане» завоевали Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы. В минувшем декабре подопечные Гвардиолы выиграли Клубный чемпионат мира.

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