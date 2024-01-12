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В «Динамо» высказались на тему возможного переноса кубкового матча с «Зенитом»

В «Динамо» высказались на тему возможного переноса кубкового матча с «Зенитом»
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

«По состоянию на сегодня мы играем в соответствии с календарём — в марте.

Приходил ли запрос от «Зенита» о переносе? Насколько мне известно, это были мысли вслух, которые не материализовались», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, первая встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 29 ноября 2023 года. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего бело-голубых Фёдора Смолова, который отличился на 74-й минуте. Отметим, что с 69-й минуте динамовцы играли в меньшинстве после удаления Хорхе Карраскаля.

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