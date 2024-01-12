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Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити» этой зимой

Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити» этой зимой
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Калвина Филлипса. Испанский специалист сообщил о том, что опорный хавбек не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно.

«Нет. Он по-прежнему остаётся игроком «Манчестер Сити», — сообщил Гвардиола, общаясь с журналистами на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса заинтересованы топовые европейские клубы. При этом основным претендентом на англичанина считался «Ньюкасл».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Калвин Филлипс провёл четыре матча. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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