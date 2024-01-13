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Бубнов: Кузяев — особый случай для российского футбола

Бубнов: Кузяев — особый случай для российского футбола
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выступлениях российского полузащитника Далера Кузяева во французском «Гавре».

«Кузяев — особый случай для российского футбола. Игрок поехал в сильный чемпионат, но в весьма скромную команду, причем пошёл на значительное сокращение заработной платы. В его возрасте футболисты пытаются выбить контракт пожирнее, а он не такой. При этом выбор «Гавра» выглядит оптимальным. Он быстро стал игроком основы и получает множество шансов, чтобы проявить себя», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата Франции 30-летний Далер Кузяев провёл 17 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету одна игра и один гол в Кубке Франции. Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. Ранее полузащитник выступал за «Зенит».

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