Агкацев – о финале Кубка России: у меня была максимальная уверенность в себе

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился впечатлениями от финала прошлогоднего Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. В той встрече южане потерпели поражение в серии пенальти.

«Выходил на тот матч в отличной форме. До этого я провёл несколько хороших игр. Тогда у меня была максимальная уверенность в себе. Мне не было тяжело, но и не было легко. Я справился с давлением. Я мечтал выиграть первый титул за родной клуб. На поле все выкладывались на 200 процентов. Обидное поражение», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Финал Кубка России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся 11 июня 2023 года. Голкипер Станислав Агкацев в той игре вышел в стартовом составе «быков». В основное время матча команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой точнее были футболисты московского клуба – 6:5.

Напомним, ФК «Краснодар»был основан в феврале 2008 года. За свою историю «быкам» не удалось не завоевать ни одного трофея.