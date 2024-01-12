Тен Хаг связал неудачную игру Антони с проблемами игрока за пределами поля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре вингера команды Антони. Нидерландский специалист связал не самые удачные выступления бразильского футболиста с проблемами за пределами поля.

«Я полагаю, что проблемы за пределами поля мешают Антони хорошо играть. Они определенно повлияли на Антони, так что ему нужно с ними разобраться. Он сам их создал и должен их решить. Мы будем оказывать ему всяческую поддержку, но ему необходимо прибавлять», – приводит слова тег Хага BBC.

Отметим, что 10 сентября 2023 года Антони был отстранён от «Манчестер Юнайтед» после того, как девушка бразильца обвинила того в насилии. Однако спустя несколько недель английская команда вернула вингера в состав.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии по футболу Антони принял участие в 16 матчах. Вингер «Манчестер Юнайтед» не сумел записать на свой счёт ни одного результативного действия.