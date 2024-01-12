Действующий чемпион Италии «Наполи» получил отказ от «Фиорентины» в аренде Антонина Барака

Действующий чемпион Италии «Наполи» планирует усилить свой состав полузащитником «Фиорентины» Антонином Бараком. Неаполитанцы хотели арендовать чешского футболиста за € 500 тыс. с правом выкупа за € 6 млн, но получили отказ. Однако «Наполи» не планирует отступать и сделает новое предложение. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

29-летний Барак стал игроком «Фиорентины» в августе 2022 года. Клуб арендовал его, а спустя половину сезона выкупил у «Вероны». Согласно данным Transfermarkt, общая сумма сделки обошлась «фиалкам» в € 9,2 млн.

В нынешнем сезоне Барак в 13 матчах провёл на поле 594 минуты и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2026 года.