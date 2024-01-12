Андрей Мостовой – о трансферах «Зенита»: я даже не успевал новости читать о приобретениях

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о трансферах сине-бело-голубых этой зимой. Российский футболист признался, что он не успевал читать новости о приобретениях команды.

«У нас много новых игроков — я даже не успевал новости читать о приобретениях. Очень интересно посмотреть на ребят, познакомиться», – приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».

Отметим, что в зимнее трансферное окно петербургский «Зенит» оформил четыре подписания. Сине-бело-голубые приобрели защитника Нино из «Флуминенсе», полузащитников Ильзата Ахметова из «Краснодар» и Артура из «Палмейраса», а также Педро из «Коринтианса».

Напомним, петербургский «Зенит» записал на свой счёт 36 очков за 18 туров чемпионата России по футболу в нынешнем сезоне. В настоящий момент времени сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.