Ксения Коваленко продлила контракт с ЦСКА

Полузащитница Ксения Коваленко подписала новый контракт с ЖФК ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«За армейцев Ксения провела 117 матчей, в которых забила девять голов и сделала девять ассистов. В составе ЖФК ЦСКА она дважды становилась чемпионкой России и трижды выигрывала Кубок страны», — написано в заявлении ЦСКА.

Ксения Коваленко начинала игровую карьеру в кемеровском «Кузбассе». Позднее она выступала в ЦСП Измайлово и «Россиянке». За ЦСКА 28-летняя Коваленко играет с 2017 года. В августе 2017 года завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Тайбэе в составе национальной сборной России.

Ксения является женой футболиста Дениса Глушакова, известного по выступлениям за московские «Локомотив» и «Спартак». 7 марта 2021 года она родила дочь Милу.