Вингер «Зенита» Мостовой: я устал отдыхать

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, что готов к работе на учебно-тренировочных сборах перед возобновлением сезона. Российский футболист признался, что он устал отдыхать.

«Я устал отдыхать, в последние дни отпуска началась рутина, хотелось побыстрее начать работать. Мы даже играли в футбол — у нас собиралась довольно профессиональна команда, игроки из РПЛ, из медиалиги, уровень был довольно неплохой. Подготовился к сборам, жду, соскучился», – приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».

Отметим, что 11 декабря 2023 года футболисты петербургского «Зенита» отправились в отпуск. 14 января текущего года сине-бело-голубые отправляются на первый тренировочный сбор, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Российский футболист сумел записать на свой счёт два забитых мяча.