Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Зенита» Мостовой: я устал отдыхать

Вингер «Зенита» Мостовой: я устал отдыхать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, что готов к работе на учебно-тренировочных сборах перед возобновлением сезона. Российский футболист признался, что он устал отдыхать.

«Я устал отдыхать, в последние дни отпуска началась рутина, хотелось побыстрее начать работать. Мы даже играли в футбол — у нас собиралась довольно профессиональна команда, игроки из РПЛ, из медиалиги, уровень был довольно неплохой. Подготовился к сборам, жду, соскучился», – приводит слова Андрея Мостового официальный сайт «Зенита».

Отметим, что 11 декабря 2023 года футболисты петербургского «Зенита» отправились в отпуск. 14 января текущего года сине-бело-голубые отправляются на первый тренировочный сбор, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Российский футболист сумел записать на свой счёт два забитых мяча.

Материалы по теме
Андрей Мостовой – о трансферах «Зенита»: я даже не успевал новости читать о приобретениях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android