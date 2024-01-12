Игрок «Фулхэма» Пальинья разочарован отказом «Баварии» от его покупки нынешней зимой

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья выразил крайнее разочарование из-за его несостоявшегося перехода в мюнхенскую «Баварию» нынешней зимой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Пальинья расстроен, поскольку выступать за «Баварию» было его самой большой мечтой. При этом подчёркивается, что теперь португальский футболист собирается показать свой профессионализм и полностью сосредоточиться на играх за «Фулхэм».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мюнхенцы отказались от покупки Пальиньи, так как они посчитали нецелесообразным платить за игрока € 50 млн. На текущий момент «Бавария» считает более приоритетным усиление линии обороны.