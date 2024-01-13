«Бавария» уверенно обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:0.
На 18-й минуте отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Ему ассистировал Лерой Зане. На 70-й минуте Джамал Мусиала оформил дубль. Вновь голевая передача на счету Лероя Зане. На 74-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления полузащитника Гриши Прёмеля. На 90+1-й минуте третий мяч «Баварии» забил нападающий Гарри Кейн с передачи Леона Горецки.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 17 матчей. «Хоффенхайм» находится на седьмой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (42).
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