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«Фенербахче» может подписать защитника «Атлетико» летом 2024 года

«Фенербахче» может подписать защитника «Атлетико» летом 2024 года
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Турецкий «Фенербахче» по-прежнему заинтересован в трансфере защитника Стефана Савича, выступающего за мадридский «Атлетико». Об этом сообщает ITASportPress.

По сведениям источника, «Фенербахче» хотел бы заполучить Савича в текущее трансферное окно. Однако сделать это будет почти невозможно. Это связано с тем, что мадридская команда рассчитывает на Савича во второй части сезона. Но высока вероятность, что турецкая команда попробует заполучить Стефана в летнее межсезонье, когда тот выйдет на рынок свободных агентов.

Напомним, 32-летний Савич выступает за «Атлетико» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне игрок сборной Черногории принял участие в 14 матчах «матрасников» во всех турнирах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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