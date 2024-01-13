Карвахаль пропустил тренировку «Реала» за два дня до финала Суперкубка Испании

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не смог принять участие в сегодняшней тренеровке испанского клуба. Об этом сообщает издание COPE.

По сведениям источника, Карвахаль пропустил занятие в общей группе из-за мышечной усталости. Но он примет участие в финале Суперкубка Испании. Схожая проблема есть у полузащитника Луки Модрича, нападающего Родриго и защитника Ферлана Менди. Однако они сегодня работали вместе с командой.

Отметим, что финал Суперкубка Испании состоится 14 января в Саудовской Аравии. Мадридский «Реал» в решающем матче турнира сыграет с каталонской «Барселоной».

Напомним, в нынешнем сезоне Даниэль Карвахаль провёл 19 матчей в составе мадридского «Реала» во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи.