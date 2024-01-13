Руководство «Ромы» сомневается в целесообразности продления контракта с Моуринью

Отношения между владельцем итальянского футбольного клуба «Рома» Дэном Фридкином и главным тренером «волков» Жозе Моуринью стали более напряжёнными после минувшего матча 1/2 финала Кубка Италии, в котором подопечные португальского специалиста уступили римскому «Лацио» со счётом 1:0. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, до этого матча между Моуринью и Фридкином уже отсутствовал стабильный и доверительный диалог. В свою очередь, после поражения прямому конкуренту их взаимоотношения стали ещё менее стабильными. Как итог, владелец «Ромы» сомневается в необходимости пролонгации трудового соглашения с португальским специалистом, срок действия которого заканчивается нынешним летом.

Напомним, 60-летний Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.