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Руководство «Ромы» сомневается в целесообразности продления контракта с Моуринью

Руководство «Ромы» сомневается в целесообразности продления контракта с Моуринью
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Отношения между владельцем итальянского футбольного клуба «Рома» Дэном Фридкином и главным тренером «волков» Жозе Моуринью стали более напряжёнными после минувшего матча 1/2 финала Кубка Италии, в котором подопечные португальского специалиста уступили римскому «Лацио» со счётом 1:0. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, до этого матча между Моуринью и Фридкином уже отсутствовал стабильный и доверительный диалог. В свою очередь, после поражения прямому конкуренту их взаимоотношения стали ещё менее стабильными. Как итог, владелец «Ромы» сомневается в необходимости пролонгации трудового соглашения с португальским специалистом, срок действия которого заканчивается нынешним летом.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Дзакканьи – 51'    
Удаления: Родригес – 90+6' / Азмун – 90+10', Манчини – 90+11'

Напомним, 60-летний Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

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