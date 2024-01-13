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Стало известно будущее Хуниора Алонсо в «Краснодаре»

Стало известно будущее Хуниора Алонсо в «Краснодаре»
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо принял решение остаться в команде.

Как сообщил агент игрока Диего Серрати в эфире Futbol a lo Grande, футболист не покинет команду и продолжит свои выступления в России как минимум до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, ранее появилась информация, что бразильский клуб «Васко да Гама» планирует подписать парагвайского защитника, которого «Краснодар» купил у «Атлетико Минейро», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8 млн.

В нынешнем сезоне парагвайский защитник сыграл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Владимира Ивича 38 очков в 18 матчах.

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