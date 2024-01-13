Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Боруссии» удивлены физическим состоянием Джейдона Санчо

В «Боруссии» удивлены физическим состоянием Джейдона Санчо
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство дортмундской «Боруссии» удивлено физической формой английского новичка команды Джейдона Санчо.

Как сообщает Sky Germany, руководители клуба имели сомнения из-за отсутствия игровой практики футболиста, однако его показатели на тренировках развеяли их. Отмечается, что сегодня, 13 января, Санчо будет в составе на матч с «Дармштадтом» и выйдет на поле.

Напомним, 11 января «Боруссия» объявила об аренде Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Ранее Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения:

Материалы по теме
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тег Хаг отреагировал на уход Санчо в «Боруссию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android