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Кейн повторил рекорд Левандовского по голам в первой половине сезона Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счётом 3:0.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом. Таким образом, английский футболист записал на свой счёт 22-й гол в Бундеслиге сезона-2023/2024 и повторил рекорд Роберта Левандовского по забитым мячам в первой части сезона.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер» (42).

Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»: