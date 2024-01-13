Игрок «Монако» Александр Головин включён в заявку на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин указан в заявке на грядущий матч монегасков во французской Лиге 1 с «Ренном», который состоится сегодня, 13 января.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «МОНАКО»

Игра 18-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Реймсом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Главным арбитром встречи будет Франсуа Летексье, а помогать ему будут Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни.

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После 17 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» набрал 33 очка и на текущий момент занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр в чемпионате Франции «Реймс» заработал 26 очков и расположился на восьмой строчке.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: