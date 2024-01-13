Тухель после подписания Дайера рассказал о планах «Баварии» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о планах мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы ищем правого защитника, который силён в единоборствах. Если на рынке появится возможность, мы ею воспользуемся. В противном случае всё останется как и прежде», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, 11 января «Бавария» объявила о подписании защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на год.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер» (42).

Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»: