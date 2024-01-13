В «Барселоне» дали оценку работе Хави на посту главного тренера команды

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о работе главного тренера каталонской команды Хави.

«Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави», – приводит слова Юсте Marca со ссылкой Movistar.

После 19 туров чемпионата Испании подопечные Хави набрали 41 очко и сейчас занимают третье место в Ла Лиге. Также под руководством испанского специалиста «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» пройдёт 14 января в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»: