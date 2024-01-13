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Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления «Гавра» в Кубке Франции

Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления «Гавра» в Кубке Франции
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Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления команды в Кубке Франции.

«Начало года идеальное для команды, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы рады, что прошли в следующий раунд. Кубок Франции — это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь большего в этом турнире», — сказал Кузяев в интервью пресс-службе «Гавра».

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до 2025 года. 20 августа в матче чемпионата Франции с «Брестом» россиянин забил свой первый мяч за клуб. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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