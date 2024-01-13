Джордан Хендерсон может перейти в «Ювентус» — Джанлука Ди Марцио

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон может покинуть саудовскую команду.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» ведёт переговоры по возможной аренде 33-летнего английского футболиста.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Футболисту не нравится высокая температура на улице при высокой влажности, а также низкая посещаемость матчей «Аль-Иттифака».

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.