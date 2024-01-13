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Московское «Динамо» поздравило шеф-повара Константина Ивлева с днём рождения

Московское «Динамо» поздравило шеф-повара Константина Ивлева с днём рождения
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В официальном телеграм-канале московского «Динамо» было опубликовано поздравление с днём рождения известного шеф-повара Константина Ивлева.

«Сегодня юбилей у мэтра высокой кухни, шефа всея Руси и известного болельщика бело-голубых Константина Ивлева.

Поздравляем с днём рождения и желаем, чтобы всё в жизни было well done», — говорится в официальном поздравлении от клуба «Динамо».

Ивлев — один из самых известных и давних болельщиков бело-голубых. Он рассказывал, что любовь именно к этому клубу у него пришла от отца. Также Константин на протяжении долгих лет дружит с Александром Точилиным, с которым они вместе ходили в детский сад. Точилин — бывший капитан «Динамо» и один из самых важных игроков клуба в современной истории.

А. Емельяненко встретился со знаменитым поваром Ивлевым

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