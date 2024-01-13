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Тренер «Рубина» Рахимов: всегда в коллективе из 30 человек будет 3-5 недовольных

Тренер «Рубина» Рахимов: всегда в коллективе из 30 человек будет 3-5 недовольных
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал об особенностях управления большими коллективами футболистов.

«Всегда в коллективе из 30 человек есть 3-5 человек, которые будут недовольны. Это нормально. Есть амбиции, есть желание играть, но не играешь, есть высокая самооценка, но ты не вписываешься в игру. И ты должен жертвовать командой, и ставить этого игрока, или же прямо говорить, что он не выигрывает конкуренцию», — сказал Рахимов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

58-летний Рашид Рахимов занял пост главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года, до этого специалист работал с пермским «Амкаром», московским «Локомотивом», грозненским «Ахматом» и «Уфой». Под руководством Рахимова казанцы стали победителями розыгрыша Первой лиги и вернулись в РПЛ, где по итогам осенней части текущего сезона занимают седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.

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