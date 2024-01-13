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Наир Тикнизян начнёт сборы «Локомотива» в новом образе

Наир Тикнизян начнёт сборы «Локомотива» в новом образе
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Официальный телеграм-канал московского «Локомотива» опубликовал видео с проходящим медицинский осмотр левым защитником красно-зелёных и сборной Армении Наиром Тикнизяном. 24-летний футболист прибыл на сбор железнодорожников после отпуска, сбрив бороду, которая раньше была частью его постоянного имиджа.

В текущем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач. Помимо позиции на левом фланге обороны, в некоторых матчах главный тренер Михаил Галактионов переводил Наира выше на роли левого полузащитника и левого вингера.

Также на счету Тикнизяна осенью 2023 года шесть матчей за сборную Армении, в которых он отметился одним голевым пасом.

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