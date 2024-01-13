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«Их даже сравнивать нельзя». Гути — о Мбаппе и Роналду в момент прихода в «Реал»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути высказался по поводу возможного трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в испанский клуб, сравнив его с переходом Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду прибыл в „Реал“ с „Золотым мячом“ и титулом Лиги чемпионов. Их даже нельзя сравнивать», — приводит слова Гути Marca.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство «Реала». Согласно ему французский нападающий должен сообщить, подпишет ли он контракт с мадридским клубом до конца января или эта сделка не состоится.

11 июня 2009 года «Манчестер Юнайтед» принял предложение мадридского «Реала» о продаже Роналду в «Реал» за £ 80 млн.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 53 гола в 58 встречах за клуб и сборную.

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