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Сирийский вратарь ЦСКА рассказал, как называл Акинфеева на тренировках

Сирийский вратарь ЦСКА рассказал, как называл Акинфеева на тренировках
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Голкипер молодёжной команды московского ЦСКА и сборной Сирии Максим Сарраф ответил на вопрос, как называл 37-летнего легендарного вратаря армейцев Игоря Акинфеева во время совместных тренировок с главным составом красно-синих.

«Тренировался ли я с основой? И часто. Волнительно, конечно, работать рядом с Акинфеевым! Как я его называл? Пытался лишний раз никак не называть, ха-ха! В основном Игорь Владимирович. Акинфеев много подсказывал, но помню, и как подкалывал! Когда собирался в сборную, он спросил: «А привезёшь оливки из Сирии?» — приводит слова Саррафа Sport24.

37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев всю свою карьеру провёл в составе армейцев, начав выступления за взрослую команду в марте 2003 года. В составе красно-синих Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков страны, семь национальных Суперкубков и Кубок УЕФА, а также установил ряд национальных вратарских рекордов.

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