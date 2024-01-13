Где продолжит карьеру Салах, невероятное достижение Ильи Ковальчука. Главное к утру
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим, именитый форвард Илья Ковальчук отметился невероятным достижением в НХЛ и КХЛ, СКА обыграл «Спартак» в центральном матче дня Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мохамед Салах определился с местом продолжения карьеры.
- Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ.
- «Спартак» продлил серию поражений, пропустив дома пять шайб от СКА.
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