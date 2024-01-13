Автор хет-трика Милик: не считаю себя резервистом «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик высказался о своём статусе в команде после хет-трика в ворота «Фрозиноне» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Италии (4:0).

«Я не считаю себя резервистом. Даже когда я не в стартовом составе, мои мысли о команде, я помогаю своим товарищам по команде и оказываю поддержку. В конечном итоге выбор остаётся за тренером. Если я не могу помочь с голами, то пытаюсь помочь с другими элементами», — приводит слова Милика Football Italia.

29-летний польский нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик 11 января оформил хет-трик в домашней встрече 1/4 финала Кубка Италии с «Фрозиноне». До этого форвард, выступающий за «Юве» с июля 2023 года, не забивал в этом сезоне более одного гола за матч. Всего на счету Милика в текущем сезоне 20 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и один результативный пас.