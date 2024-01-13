Кубок африканских наций 2024 года: когда матч открытия, во сколько начало

Сегодня, 13 января, матчем между национальными командами Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2024 года. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Кот-д'Ивуар примет участие в этой встрече на правах страны-хозяйки предстоящего турнира. Кубок Африки пройдёт на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала сборная Сенегала. В финальной встрече она обыграла национальную команду Египта по итогам серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Точку в той серии 11-метровых поставил лидер Сенегала Садио Мане.