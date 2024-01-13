Ловчев: при всём весёлом нраве бразильцев разбираться с ними — не самая простая история

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением на тему большого количества латиноамериканских легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается большого числа бразильцев в «Зените», я бы говорил не только о «Зените» и не только о бразильцах. Потому что число латиноамериканцев в РПЛ выросло значительно. Логика бизнеса понятна — Европа для нас, за редким исключением, закрыта, поэтому везём тех, кто хочет ехать, из Латинской Америки. Но, думаю, что и там не всё так легко. Когда я руководил мини-футбольным «Спартаком», у меня в команде тоже было много бразильцев — четыре человека. И я должен сказать, что при всём их весёлом нраве разбираться с ними было не самой простой историей. Но всё уравновешивалось тем, что они хорошо играли в футбол.

Но это одна сторона вопроса. Она предельно циничная. У «Зенита» есть деньги — больше, чем у остальных. Есть цель, к которой они идут любой ценой — повторить результат «Спартака» по числу побед в чемпионатах подряд. И надо сказать, что деньгами Питер распоряжается эффективно, легионеры для РПЛ качественные. Спустя годы от чемпионства останется только строчка. А вопросы по поводу количества бразильцев и вообще иностранцев начнутся, только если не будет чемпионства — кого привезли, за какие деньги и почему вообще столько легионеров? Потому что с такими возможностями и такой комплектацией второе место будет провалом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.