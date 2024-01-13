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Новичок «Зенита» Педро прибыл в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Педро прибыл в Санкт-Петербург
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Новоиспечённый крайний нападающий «Зенита» Педро прилетел в Санкт-Петербург.

Фото: Социальные сети Педро

Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сообщил, что 17-летний футболист сначала пройдёт медицинское обследование в Санкт-Петербурге, после чего присоединится к сине-бело-голубым, которые проводят тренировочные сборы в Абу-Даби.

В минувшем году бразильский форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место. Санкт-петербургский клуб уступает «Краснодару», который после 18 туров РПЛ заработал 38 очков.

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