Игрок «Спартака» Бонгонда в составе сборной ДР Конго прибыл в Кот-д’Ивуар на Кубок Африки

Полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда в своей социальной сети поделился фотографией, на которой видно, что футболист вместе с его партнёрами по национальной команде прибыл в Кот-д’Ивуар, где пройдёт Кубок африканских наций 2024 года.

Фото: Социальные сети Бонгонда

Напомним, на групповом этапе Кубка африканских наций сборная ДР Конго сыграет с Замбией, Марокко и Танзанией. Матч с Замбией состоится 17 января в 23:00 мск. Встреча с Марокко пройдёт 21 января в 17:00 мск. Игра со сборной Танзании состоится 24 января в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне в составе «Спартака» Бонгонда принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.