Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Сергеев: интересно, как мы будем смотреться на фоне иностранных команд

Игрок «Зенита» Сергеев: интересно, как мы будем смотреться на фоне иностранных команд
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего зимнего тренировочного сбора сине-бело-голубых, на который они отправятся после прохождения медосмотра в клинике «ММЦ».

«Мы уезжаем на сборы надолго. Будет турнир. Интересно, как мы будем смотреться на фоне иностранных команд, потому что сейчас мало подобных игр.

Это товарищеские матчи, поэтому самое главное – пройти сборы без травм, чтобы в оптимальной форме подойти ко второй части сезона», – сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, первый сбор «Зенита» состоится в Абу-Даби. Затем сине-бело-голубые отправятся в Катар, где сыграют в турнире стран БРИКС, в котором примут участие команды из России, Бразилии, Китая и Катара. Турнир стран БРИКС пройдёт в Дохе с 1 по 12 февраля.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android