Игрок «Балтики» Бистрович: отпуск прошёл очень быстро

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о прошедшем отпуске и о степени готовности к сборам.

«Отпуск прошёл очень быстро. В большей степени я был в Хорватии с девушкой. Отдыхал, работал, проводил время с семьёй и друзьями.

Подхожу к сборам в хорошем состоянии. У нас были индивидуальные программы, которые все выполнили, месяцы на подготовку», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам прошедшей части сезона 25-летний хорватский полузащитник принял участие в 15 матчах за «Балтику» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Напомним, права на Кристияна всё ещё принадлежат московскому ЦСКА.