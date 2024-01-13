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Игрок «Балтики» Бистрович: отпуск прошёл очень быстро

Игрок «Балтики» Бистрович: отпуск прошёл очень быстро
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Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о прошедшем отпуске и о степени готовности к сборам.

«Отпуск прошёл очень быстро. В большей степени я был в Хорватии с девушкой. Отдыхал, работал, проводил время с семьёй и друзьями.

Подхожу к сборам в хорошем состоянии. У нас были индивидуальные программы, которые все выполнили, месяцы на подготовку», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам прошедшей части сезона 25-летний хорватский полузащитник принял участие в 15 матчах за «Балтику» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Напомним, права на Кристияна всё ещё принадлежат московскому ЦСКА.

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