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Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Кубок африканских наций 2024 года: расписание матчей, состав групп

Кубок африканских наций 2024 года: расписание матчей, состав групп
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Сегодня, 13 января, матчем между национальными командами Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2024 года. Этот турнир пройдёт в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Предлагаем вашему вниманию состав всех шести групп и расписание матчей группового этапа.

Группа А:

  • Нигерия;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Гвинея-Бисау.

Группа В:

  • Гана;
  • Кабо-Верде;
  • Мозамбик;
  • Египет.

Группа С:

  • Сенегал;
  • Камерун;
  • Гамбия;
  • Гвинея.

Группа D:

  • Алжир;
  • Мавритания;
  • Буркина-Фасо;
  • Ангола.

Группа Е:

  • Намибия;
  • Южная Африка;
  • Тунис;
  • Мали.

Группа F:

  • Марокко;
  • Танзания;
  • ДР Конго;
  • Замбия.

Ознакомиться с расписанием матчей можно, кликнув на виджет ниже.

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