Кубок африканских наций 2024 года: расписание матчей, состав групп
Сегодня, 13 января, матчем между национальными командами Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2024 года. Этот турнир пройдёт в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Предлагаем вашему вниманию состав всех шести групп и расписание матчей группового этапа.
Группа А:
- Нигерия;
- Экваториальная Гвинея;
- Кот-д'Ивуар;
- Гвинея-Бисау.
Группа В:
- Гана;
- Кабо-Верде;
- Мозамбик;
- Египет.
Группа С:
- Сенегал;
- Камерун;
- Гамбия;
- Гвинея.
Группа D:
- Алжир;
- Мавритания;
- Буркина-Фасо;
- Ангола.
Группа Е:
- Намибия;
- Южная Африка;
- Тунис;
- Мали.
Группа F:
- Марокко;
- Танзания;
- ДР Конго;
- Замбия.
Ознакомиться с расписанием матчей можно, кликнув на виджет ниже.
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