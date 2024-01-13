Кубок африканских наций 2024 года: расписание матчей, состав групп

Сегодня, 13 января, матчем между национальными командами Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2024 года. Этот турнир пройдёт в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Предлагаем вашему вниманию состав всех шести групп и расписание матчей группового этапа.

Группа А:

Нигерия;

Экваториальная Гвинея;

Кот-д'Ивуар;

Гвинея-Бисау.

Группа В:

Гана;

Кабо-Верде;

Мозамбик;

Египет.

Группа С:

Сенегал;

Камерун;

Гамбия;

Гвинея.

Группа D:

Алжир;

Мавритания;

Буркина-Фасо;

Ангола.

Группа Е:

Намибия;

Южная Африка;

Тунис;

Мали.

Группа F:

Марокко;

Танзания;

ДР Конго;

Замбия.

Ознакомиться с расписанием матчей можно, кликнув на виджет ниже.