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«Будем обсуждать это с клубом, а не со СМИ». Йозуа Киммих — об интересе «ПСЖ» к нему

«Будем обсуждать это с клубом, а не со СМИ». Йозуа Киммих — об интересе «ПСЖ» к нему
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал слухи о том, что французский «ПСЖ» заинтересован в его услугах.

«На самом деле я просто сосредоточен на игре за «Баварию». Для меня этот переход не является важной темой этой зимой. Думаю, в определённый момент клуб захочет обсудить со мной эту ситуацию, и мы поговорим об этом. Всё, что нам нужно будет обсудить, мы обсудим друг с другом, а не со СМИ», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

Ранее в СМИ появилась информация, что в покупке немецкого игрока заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Подчёркивалось, что французский гранд готов предложить за Киммиха солидную сумму денег, а также своего правого защитника Норди Мукиэле.

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