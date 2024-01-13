В «Пари НН» подтвердили, что Севикян переходит в «Ференцварош»

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Эдгар Севикян переходит в венгерский «Ференцварош». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»? Да, правда.

Теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком? И от оплаты», — приводит слова Кондратова «РБ Спорт».

Отмечалось, что изначально игрок был близок к переходу в «Краснодар», но «Ференцварош» убедил полузащитника.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Эдгар Севикян провёл за «Пари Нижний Новгород» 18 матчей, в которых забил четыре мяча. Также на счету полузащитника шесть игр и три гола в Фонбет Кубке России.